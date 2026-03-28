KISS OF LIFEのナッティが、爆発的なプロポーションで魅了した。ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】“貫禄ボディ”ナッティ、穴あきVネックから圧巻ボリューム公開された写真には、Vネックのタンクトップにホワイトのショートパンツを合わせたステージ衣装に身を包んだナッティの姿が収められている。タンクトップにはダメージ加工が施されており、“HIP”な雰囲気を放っている。また