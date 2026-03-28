「春の定番にSTARTOで挑む」構図28日夜、『芸能界格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（ABC制作・テレビ朝日系、18時30分〜22時）が放送される。テレビ朝日系にとっては春の改編期における目玉特番であり、司会の浜田雅功に加えて唐沢寿明、高橋一生、志田未来、畑芽育、乃木坂46らをキャスティング。今春も視聴率と配信再生の獲得、SNSの反響が期待されている。3月改編期の『格付けチェックBASIC』は2018年から8年連続で