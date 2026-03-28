クスリをたくさん飲むことの危険性「私は心臓が悪く、糖尿病で喘息持ちなので、かかりつけの病院でクスリをもらっていました。ただ、リュウマチになってからは自宅に近い別の病院で痛み止めと睡眠導入剤をもらっていたんです。それなのに、数ヵ月前から身体が重くなってきて、次第に動けなくなってしまいました。そのうち急に発作が起きて緊急入院したのです。退院後によくよく聞いてみると、別々の病院で同じようなクスリを処方さ