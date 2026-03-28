誰もが「出なかった担当作」を持っている創業から117年めを迎える講談社から発行された出版物は、現在、15万書目を超えています。講談社の経営を支えてくれた大ベストセラーもあれば、子どもたちに大きな影響を与えた一冊もあります。しかし、これらの本が生み出された裏には、出版にたどりつかなかった膨大なボツ企画があるのです。「出なかった担当作」を持っていない編集者は、たぶん、社内でほとんどいないのではないでしょう