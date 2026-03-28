年度末から新年度にかけて、やるべきことも多く、心に余裕がなくなってしまいがち。だからこそ、読書の時間を作って、心のリフレッシュをしてみては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『きょうの枕草子』最果タヒ／中央公論新社／1870円『枕草子』はどなたの訳でも面白い。例えば「にくきもの」は橋本治訳では「イライラするもの！」、酒井順子訳では「憎らしいもの」、著者訳では「ムカつくもの」。本書は著者が好きな段だけ