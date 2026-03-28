なぜ今ゴミ袋なのか「スボン大乱」 - 中東発のエネルギー危機が高まる中、韓国のインターネットを沸かせている新造語だ。「スボン」とは韓国語でゴミ袋を意味する「スレギ・ポントゥ」の略称である。韓国には、自治体が指定した従量制の専用袋を使用しなければゴミを回収しないという独特のゴミ処理文化がある。サイズによって価格が異なり、指定外の袋を使えば回収自体が拒否される。韓国人の日常において、ゴミ袋は炊飯器や歯ブ