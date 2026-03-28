RIZAPグループが展開するコンビニジム「chocoZAP」は全国に1800店舗以上にまで急拡大を遂げ、日本に「コンビニジム」という形態を定着させた。chocoZAP事業発足から約3年でグループ連結黒字化を達成し、先行投資も早期に回収を完了。経営面でも「結果にコミット」し、今後はさらなるサービス改善に取り組んでいく方針だ。chocoZAP最大の特徴である「24時間、無人営業」を実現しているのは、店舗運営やクオリティ改善、アプリ開発な