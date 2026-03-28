人生100年時代、日本女性の平均寿命は40年連続で87.13歳と世界トップクラスにある。そんな中、子育てや仕事に追われてきた日々を経て、自分自身と向き合う時間が増えてくる50代は、多くの女性にとって「第2の人生の始まり」ともいえる節目ではないだろうか。これまで家族や周囲を優先してきたからこそ、これからは自分の健康や価値観、そして本当にやりたいことに目を向けたい--そう考える女性も少なくない。本連載では、そんな人