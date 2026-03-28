7月のグッドウッドで発表予定BYDの高級車ブランドであるデンツァ（騰勢、Denza）は、新型のフラッグシップスポーツカーの画像を初めて公開した。今夏、英国で開催されるグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで正式発表の予定だ。【画像】BYDの高級ブランドが新型モデル続々投入【スポーツカーのコンセプトモデルとZ9 GTを詳しく見る】全15枚この画像は、長年にわたり映画『007』シリーズ初で主人公のジェームズ・ボンド