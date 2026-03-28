グラビア界のニューヒロイン・福井梨莉華が、30日発売の『ENTAME 36℃ vol.04』特別版の表紙に登場する。【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香ネット書店限定の「特別版」も刊行。「特別版」表紙には福井梨莉華が登場。昨年10月に発売した『あいの道しるべ』（講談社）も好調なグラビア界のニューヒロインがレトロでポップなグラビアに挑戦。パンケーキを頬張り、カラフルな水着でのびのびとし