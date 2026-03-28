【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は２７日、先進７か国（Ｇ７）外相会合に出席した全ての国がホルムズ海峡の安全確保に向けた支援の必要性を「理解」し、関与を「約束した」と述べた。ルビオ氏は、Ｇ７各国が関与するのは「紛争終了後」になると説明した。これまで海峡の安全確保に直ちに参加しなければならないと受け止められ、Ｇ７各国に「戸惑い」があったと指摘した。具体的な支援では、海峡を通過する船舶