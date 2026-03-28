まじめな性格や学歴に自信があったのに、いざ社会に出ると「できる人」を目の当たりにし自信を喪失することもあるでしょう。吉谷光平さんの漫画『今どきの若いモンは』からの抜粋エピソード『厳しいけど実は部下思いで不器用な課長の話』が、多くのビジネスパーソンの胸を熱くさせています。【漫画】『厳しいけど実は部下思いで不器用な課長の話』（全編を読む）ある日、新人の麦田は寝坊してしまい、慌てて会社の廊下を走っていま