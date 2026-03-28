コロナ禍で社会問題となったオーバードーズ。薬の入手ルートのひとつになっているSNSでは、隠語を使った密売が横行しています。 【写真を見る】｢捕まることはまずない｣ オーバードーズの背後に“トクリュウ”が…医薬品密売人を直撃 私たちは実態を探るため、SNSグループに1か月間“潜入”。取材を進めると、背後に「匿名・流動型犯罪グループ」が関与していることが明ら