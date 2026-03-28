BSテレ東で毎週土曜午後10時から放送中の『今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献』が28日、最終回を迎える。歌舞伎俳優・三代目市川右團次が町を歩き、地元で長く愛される“町寿司”を味わいながら、その店に息づく人情や物語に触れていく大人の一献紀行。ゲストには右團次の15歳の息子・二代目市川右近が登場する。【番組カット】チェック柄がペアルック！仲が良さそうな市川右團次＆右近右近は、“役者にならなかったら寿