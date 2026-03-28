タレントの小倉優子が２６日付で自身のインスタグラムを更新。仲良しの３人で食事を楽しんだことを報告した。「平子祐希さん井上咲良ちゃんとご飯に行きました定期的にも集まる大好きな三人の会☆くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」とと投稿。カウンターでお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希と、俳優の井上咲楽と笑顔のスリーショットを公開。続けて「デザートに食べた焼き立てのフィナンシェが本当