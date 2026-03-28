ユニットコムは3月28日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「超 期末最後の決算セール 第2弾」を開始した。実施期間は4月3日まで。パソコン工房全店で「超 期末最後の決算セール 第2弾」開催中「超 期末最後の決算セール 第2弾」を題して、オススメ即納PCやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品を数多くラインナップするというセール施策。セール対象品以外にもeスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコ