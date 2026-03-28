●早瀬と夏海の関係が大きく動く第9話 ドラマが“視聴率以上の熱”を見せている――。REVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月16日〜22日)では、民放ドラマ2作がトップ3入り。中でも最終回直前の日曜劇場『リブート』(TBS)がついに首位を奪取し、クライマックスに向けた視聴者の“視線集中”が鮮明となった。改編期を前に、テレビ朝日の存在感も際立つ1週間となってい