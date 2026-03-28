【モデルプレス＝2026/03/28】女優の宮澤エマ、俳優の浅香航大、北山宏光が26日、都内で開催されたドラマプレミア 23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」記者会見に出席。自身の役柄について語った。【写真】37歳人気女優、美肌チラ見せドレス姿◆宮澤エマ＆浅香航大、夫婦役で揃って過去一の役に挑戦将来自分の店を持つことを夢見るフリーの美容師・金沢アサを演じる宮澤は「今までにも、舞台・ドラマ・映画を通し