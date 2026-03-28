脂肪肝にならないお酒の飲み方 「脂肪肝にならないためには禁酒すべきだろうか」と悩む人も多いかもしれません。確かに、過度なアルコール摂取は肝臓に大きな負担をかけます。しかし一方で、まったく飲まない人よりも、少量の飲酒をする人のほうが死亡リスクが低いという研究報告もあります。また、アルコールは分解される過程で肝臓内の糖を消費するため、適量であれば血糖値や中性脂肪を下げる方向に働くことも分