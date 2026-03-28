月探査はどれくらい前からはじまったの？ 約70年前に月探査競争の火蓋が切られた 人類がはじめて月面着陸を成し遂げたのは、1969年のこと。アメリカのアポロ計画によるものでした。 実は、それより10年以上前の1950年代半ばから、当時、東西冷戦状態だったアメリカと旧ソ連（現ロシア）の間で、激しい宇宙開発競争がくり広げられていました。 月の探査に関しては、旧ソ連が1959年にルナ計画をスタート。月探査機ル