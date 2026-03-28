歩き方が崩れてしまう５つの要因 世の中には、歩き方を崩す要因がいたるところに潜んでいます。知らないうちに影響を受けていないか、一度チェックしてみましょう。 （１）くつ くつは歩き方に大きな影響を与えます。例えば、ムートン風などの内側がふわふわしてやわらかいくつは足元が安定しません。そのために足に力を入れて踏ん張ることで、負担がかかってしまいます。厚底サンダルも足元が不安定なので同様です。