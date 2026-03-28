こちらは、SNSなどを中心に話題を集める小学生の切り絵クリエイター、KENさんの作品です。この春に卒業を迎え、本格的な個展に臨んでいます。 シャインマスカットを頬張るネコに、メロンソーダを片手に新聞を読むネコ。福岡県直方市で開かれている「もぐもぐ四季ねこ展」には100点以上の作品が並びます。いきいきとした表情は、すべて切り絵で生み出されています。 ■訪れた人「自分では思いつかない色使い、