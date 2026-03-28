米債利回りは上下に荒い動き＝ＮＹ債券概況 米債利回りは一時の上昇から反落となり、その後もみ合った。 ベンチマークである１０年債は東京午前に4.3997%を付けていたが、イラン紛争長期化による物価高警戒が利回りの上昇を誘い、NY朝には4.4819%まで上昇した。そのご一転して低下し、昼前に4.40%台を付ける動き。上昇分のほとんどを解消する動きを見せた。ただ、株安が進むなどリスク警戒が強く、NY原油が100ドルを超え