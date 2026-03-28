◆米大リーグジャイアンツ―ヤンキース（２７日・米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が、敵地のジャイアンツ戦に「２番・右翼」で先発出場し今季１号アーチを放った。５三振含む７打数ノーヒットと苦しんでいたジャッジに待望の１号が飛びだしたのは、６回だった。無死二塁、フルカウントと粘った７球目。それまで合わなかった左腕レイの９３マイル（約１５０キロ