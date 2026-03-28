お笑いコンビ・シソンヌのじろうが２６日付で自身のＳＮＳを更新。２５日に結婚することを発表したお笑いタレント・もう中学生のオフショットとともに祝福の言葉を送った。「いつかの有吉の壁の食事休憩中。食事中の姿勢があまりにも凛、だったのでパシャり。もう先生（もう中さんのことを僕はもう先生と呼んでます）おめでとうございます。」と投稿。お弁当を食べるもう中学生の姿を公開。背筋をぴんと伸ばした様子を披露した