みんな大好きな「シーザーサラダ」。レタスで作るのが定番ですが、実は白菜やキャベツを使っても手軽に作れます。今回は、おもてなしにぴったりの焼きサラダから、お肉たっぷりの主役級おかずサラダまで8選をご紹介。おうちにある野菜で、いつもと違う一皿を味わってみませんか？【パーティーに！】白菜の焼きシーザーサラダ大きく切った白菜をドンと焼く、見た目も楽しい主役級サラダです。ベーコンを焼いた後のフライパンでその