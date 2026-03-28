タレントで歌手、俳優の上地雄輔が２６日付で自身のインスタグラムを更新。バイクに乗る姿を公開した。「温かくて美味しいお味噌汁ありがとうございました」と投稿。赤いスタジアムジャンパーで、ハーレーダビッドソンのバイクにまたがり、笑顔を見せる姿などを披露した。この投稿に「雄ちゃんバイク姿見似合う〜」「カッコイイ♥♥激アツ」「ハーレー姿めっちゃかっこいい」「バイク後ろに乗せて〜」「赤のスタジ