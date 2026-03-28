チームに託された大一番。“お嬢”は危険牌を切り飛ばし、そして勝ち切った。「大和証券Mリーグ2025-26」3月27日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。セミファイナルシリーズ進出に大きく貢献した。【映像】黒沢咲、大接戦の中で決めた逆転トップの瞬間わずか0.5ポイント差で上を行く6位・渋谷ABEMASを逆転するのがチームの目標。初戦という大役を任されたのが黒沢。この試合は東家から赤坂ドリブンズ・渡辺太