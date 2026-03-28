俳優の宮澤エマ（３７）がこのほど、都内で開かれたテレ東系主演ドラマ「産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」（３０日スタート。月曜、後１１・６）の記者会見に共演の浅香航大（３３）、北山宏光（４０）と出席した。共働きで子供を意識的に作らない・持たないという夫婦が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作。タイトルも刺激的で、地上波連ドラ初主演の宮澤は「テレ東って思いました」と冗