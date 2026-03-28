マルシィの新曲「ネバーランド」が、『めざましどようび』（フジテレビ系）の2026年度テーマソングに起用。4月4日の放送よりオンエアされる。 （関連：マルシィは新たな決意とともに横浜アリーナへと進む初の日本武道館、笑顔と涙が交差した万感のステージ） 番組のために書き下ろした本楽曲は、明るくキャッチーなサウンドに、吉田右京（Vo/Gt）の優しくさわかやな歌声が耳に心地良い、土