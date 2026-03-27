足の裏にある厚く硬くなったタコやウオノメ。「どうにかしたいけど、何からしたらいいか分からない」という方も多いのではないでしょうか？ 実は、タコやウオノメは医療機関で治療・ケアをすることができます。そこで今回は内科医で日本フットケア・足病医学会認定師の井倉和紀先生（西早稲田ライフケアクリニック 院長）にタコ・ウオノメの原因や違い、ケアの方法についてお聞きしました。 監修医師：井倉 和紀（西早稲田ラ