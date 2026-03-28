家族だからわかり合える――そう思っていた相手に、強い怒りを覚えたことはないだろうか。特に実家の相続では、驚くほどあっさりと価値観の違いを露呈する。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に身近な人との関係についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）相続で兄が言い放った衝撃のひと言田