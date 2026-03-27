デイケアを検討しようと思ってもどの程度のリハビリを受けられるのか、自分や家族が対象になるのかがわからず、選択肢に入れにくいと感じる方は少なくありません。 また、デイケアとデイサービスの違いがわかりにくく、どちらを選べばよいのかわからないと迷ってしまうこともあるでしょう。 そこで本記事では、デイケアで行われているリハビリの内容や対象となる方の特徴をわかりやすく解説するとともに、デイサービ