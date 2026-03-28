未経験職種への転職の不安。同時並行で複数社の転職活動を進めるにはどうしたら良いのか。そんな2つの転職に関する悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。今回は事例を基に、複数社への転職活動を同時並行で進めるためのポイントと未経験職種への転職をする際の留意点を解説します。（文／小原 遥香リクルートエージェント キャリアアドバイザー）崩壊した教育体制と家族の危機「もう限界だ」と叫んでいたあの日IT企