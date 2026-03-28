CIOは3月27日から、Qi2.2ワイヤレス充電と脱着式USB-Cケーブルを搭載した5000mAhモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」を一部家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストアなどで予約販売している。希望小売価格は7130円。一般販売は3月31日から。カラーはブラックのみだが、ホワイトも後日販売する。●発熱をコントロールするから安心 Qi2.2規格 ワイヤレス充電出力は最大25W新製品は