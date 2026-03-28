■今週の相場ポイント 1.日経平均は4週ぶり小反発、一時5万4000円回復 2.中東情勢巡る報道飛び交う、期待と懸念が交錯 3.引き続き相場は乱高下、ボラタイルな展開続く 4.3月末の権利取り狙いの買い流入、底堅さ発揮 5.ロームに関心、パワー半導体3社事業統合報道で ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比54銭(0.0％)高の5万3373円07銭と、わずかながら4週ぶりに上昇した。