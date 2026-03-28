●海外勢が2週連続で売り越す一方、個人は3週連続で買い越す 東証が26日に発表した3月第3週(16日～19日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米株安や中東情勢への警戒感から日経平均株価が前週末比447円安の5万3372円と3週連続で下落したこの週は、海外投資家が2週連続で売り越した。売越額は5191億円と前の週の4906億円から増加した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225