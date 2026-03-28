卓球のTリーグは27日、東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフ男子ファイナル ノジマday」が行われ、木下マイスター東京は金沢ポートと対戦。マッチカウント3－0で勝利し、2年ぶり5度目の優勝を成し遂げた。 ■立て直しが求められた中での布陣 今季のレギュラーシーズンで首位となり、2年ぶりのプレーオフ進出を果た