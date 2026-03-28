台湾メディアの中時新聞網は26日、日本で桜が開花する季節となり、多くの台湾人が日本を訪れる中、「日本旅行の達人」が花見に重要なことをアドバイスしたと報じた。記事によると、「日本旅行の達人」として知られる台湾の元医師・林氏璧氏は自身のフェイスブックページで「2008年に初めて日本に桜を見に行った時は、見られないのではないかと（情報に）一喜一憂し、大きなストレスを感じた」と明かした上で、花見初心者に向けて4