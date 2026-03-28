女優の宮澤エマ（37）、俳優の浅香航大（33）、北山宏光（40）が26日、都内でテレビ東京のドラマプレミア23「産まない女はダメですか？DINKsのトツキトオカ」（30日スタート、月曜後11・06）の記者会見に出席した。本作は北実知あつき氏による電子マンガが原作の社会派ヒューマンドラマ。宮澤は子供を意識的に作らない・持たない夫婦「DINKs」だったが、夫の裏切りで予期せぬ妊娠をしてしまう女性を演じる。今回が地上波連