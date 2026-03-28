【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ政権はイランに対し、戦闘終結に向けた１５項目の要求を突きつけている。核開発計画の放棄が最大の目標で、地上侵攻もちらつかせながら譲歩を迫っている。１５項目要求・地上部隊検討トランプ大統領は２６日の閣議で、イラン側が最近、パキスタン船籍を含む１０隻の石油タンカーのホルムズ海峡通過を許可したと語った。海峡を事実上封鎖するイランからの「贈り物」だと表現し、イランが