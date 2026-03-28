藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーで、等身大の「ドラえもん」と写真に納まる柴田善子さん＝2026年2月11日、富山県高岡市富山県高岡市の藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーが昨年12月にオープン10周年を迎えたのを記念し、原画展を開いている。地元で生まれた漫画家の故藤子・F・不二雄（本名藤本弘）さんは「ドラえもん」などで知られ、作品に込められたメッセージを届けようと企画した。ギャラリーは「新たな感動と発見を届け