よく聞かれる質問がある。「高校野球の監督として、それだけ勝利にこだわるのはなぜなのか」。確かに勝つことにはこだわってきた。戦う前に負けてもいいと思うなら、監督失格だと今も思っている。ただ、それはいわゆる「勝利至上主義」とは違う。勝てば、それでいい。勝つことだけが目的。それは自分が目指す高校野球とは違う。高校野球の基本は教育の場。そこは変えてはいけない部分だ。だからこそ、明徳義塾の監督をしながら