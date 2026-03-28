「バッチリです」。3月24日のZOZOマリンスタジアム練習後の取材で、開幕に向けての準備についての質問にこのように応えたロッテ・高野脩汰は、その言葉通り、開幕戦となった27日の西武戦で、きっちりと1回を無失点に抑えた。5回を無失点に抑えた先発・毛利海大（明治大）の後を受けて、2−0の6回にマウンドに上がった高野は、先頭の長谷川信哉を伝家の宝刀・フォークで空振り三振に仕留めると、続く西川愛也もフォークで一ゴ