今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは仕事と育児の両立が難しくなり、退職することになりました。仕方がないと分かっていても、旦那さんではなく自分が仕事を辞めることに納得がいかないA子さん。そんな時、後輩がかけてくれた言葉に、心が軽くなったのでした──。 退職することに 私は仕事と育児の両立が難しくなり、退職することになりました。家庭の都合でそうするしかなかったため、仕