いつも仲良しな兄弟猫が見せた、まさかの「シンクロ姿」が反響を呼んでいます。話題の投稿は1万件以上の「いいね！」を獲得し「エッ？親父入ってる？何回も見ちゃいました(笑)」「表情がすてき！極楽になっちゃう場所なんですね」「この格好が楽だということに気づいてしまったのね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：「おじさんの溜まり場？ｗ」廊下でくつろぐ2匹の猫→『とんでもない格好』で…爆笑必至の光景】 ま