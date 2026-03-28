【ファミリマート】では、2026年3月3日より、チョコレートを使った有名菓子とのコラボフェアを開催中。デザート、焼き菓子、パン、アイスクリーム、菓子の11種類が登場しており、さっそく食べてみた人もいるのでは。今回は、その中から特に注目のデザート、焼き菓子、スイーツ系パンをピックアップ。まだ食べていない人は、今すぐファミマのお店をチェックしてみて！ コテコテな味わいが楽し