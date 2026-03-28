本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打1四球1死球で8-2の勝利に貢献した。初回に右前打で出塁した際には、敵軍の一塁手と微笑ましい交流が生まれていた。映像がSNSで拡散されると「彼はこの競技を本当に楽しくしてくれる」と反響を呼んでいる。間一髪だった。初回の第1打席、大谷は先発右腕