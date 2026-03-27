ハイエースをワンランク上の雰囲気に仕上げたい！そんなユーザーが注目するのが、「LEGANCE（レガンス）」が展開するホイールブランド「BACK GAMMON（バックギャモン）」より、最新モデルとして登場したのが、鋳造18インチの「BG-4」だ。 すでに人気を博している20インチ鍛造モデルのデザインを受け継ぎながら、ノーマル車高でもフィットするサイズ設定により、履くだけで手軽に“高級車のような