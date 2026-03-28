北山宏光 宮澤エマ、浅香航大、北山宏光がこのほど、都内で行われたテレビ東京のドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』記者会見に登場した。撮影で印象的だったことや役どころについて語った。原作は、北実知あつき氏が描き、「夫の行動が怖すぎる」「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めている話題の電子マンガ。共働きであえて子供を持たない選択をした夫婦（DINKs）が